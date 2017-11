später lesen Vorreiter Koblenz: Brennstoffzellen-Autos können tanken FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Brennstoffzellen-Autos können nun auch in Rheinland-Pfalz tanken: Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) hat bei Koblenz die landesweit erste öffentliche Wasserstoff-Tankstelle offiziell in Betrieb genommen. Sie sprach am Dienstag laut Mitteilung von einem wichtigen Signal für einen künftigen schadstofffreien Verkehr und von einem Beitrag für Umweltschutz und Gesundheit. dpa