Vorsicht, falsche Polizisten in der Leitung!

Wenn das Telefon klingelt und die Nummer 110 erscheint, sind Betrüger am anderen Ende. Die Masche boomt – gerade auch in der Region Trier. Die Drahtzieher sitzen in der Türkei. Von Rolf Seydewitz