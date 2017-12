später lesen Wahl des Mediendirektors Eumann schlägt hohe Wellen FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Die Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag hat die Wahl des neuen Landesmediendirektors Marc Jan Eumann als intransparent verurteilt und dessen persönliche Integrität in Frage gestellt. Der medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Josef Dötsch, forderte den ehemaligen SPD-Staatssekretär aus Nordrhein-Westfalen auf, den Vertrag nicht zu unterzeichnen. Die Stelle müsse neu und offen ausgeschrieben werden, verlangte Dötsch. Er warf Eumann vor, in einer Spendenaffäre in Köln fingierte Quittungen angenommen und beim Finanzamt eingereicht zu haben. Außerdem habe Eumann „seine Magisterarbeit als Promotion verkauft“. dpa