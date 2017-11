Wanderunfall: Schmerzensgeld und Schadenersatz für Witwe

Gut fünf Jahre nach dem tödlichen Absturz eines Wanderers bei Losheim im Saarland steht fest, dass die Gemeinde und zwei Mitarbeiter der Witwe 3000 Euro Schmerzensgeld zahlen müssen. Außerdem müssen sie der Frau materielle Schäden in Höhe von 53 000 Euro ersetzen. Das Saarländische Oberlandesgericht wies am Donnerstag die Berufung von Gemeinde und Mitarbeitern gegen ein Urteil des Landgerichts Saarbrücken vom Januar zurück. Revision ist nicht zugelassen. dpa

Nach Feststellung des Gerichts war der 60 Jahre alte Ehemann an einer Steilkante acht bis zehn Meter tief in den Tod gestürzt. Der Senat führte den Unfall darauf zurück, dass ein von der Gemeinde aus Baumstämmen und Ästen errichtetes Geländer morsch, fehlerhaft konstruiert und nicht standsicher gewesen sei. Die beiden Gemeindemitarbeiter hätten das Geländer nicht repariert und nicht gesichert, obwohl sie die Probleme erkannt hätten. Beide waren bereits per Strafbefehl vom Amtsgericht Merzig wegen fahrlässiger Tötung zu Geldstrafen von je 90 Tagessätzen verurteilt worden.

Die Frau hatte die unzureichende Sicherung durch das Holzgeländer für den tödlichen Sturz verantwortlich gemacht und den Beklagten vorgeworfen, gegen ihre Verkehrssicherungspflicht verstoßen zu haben.