Warnstreik-Aktionen der Metaller seit Mitternacht

Die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie in Rheinland-Pfalz haben in der Nacht mit ersten Warnstreiks begonnen. In Kirchheimbolanden legten um Mitternacht 270 Mitarbeiter des Automobilzulieferers BorgWarner für eine Stunde die Arbeit nieder, wie IG Metall-Sprecher Günter Hoetzl am Morgen sagte. Die komplette Nachtschicht der Flugzeugwerke in Speyer sei um 5.00 Uhr in den Warnstreik getreten. Weitere Aktionen seien den ganzen Tag über geplant, unter anderem in Ludwigshafen, Eisenberg und Frankenthal. dpa