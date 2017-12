später lesen Warnstreik im Tarifstreit für das Transportgewerbe FOTO: Michael Hanschke FOTO: Michael Hanschke Teilen

In den Tarifverhandlungen für die rund 30 000 Beschäftigten im rheinland-pfälzischen Transport- und Verkehrsgewerbe hat es am Freitag einen Warnstreik gegeben. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich bei dem Unternehmen DHL Delivery Mainz GmbH am Standort Ludwigshafen rund 50 Beschäftigte an der kurzen Aktion. dpa