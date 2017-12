Was sich bei der Müllabfuhr in den nächsten zwei Jahren ändert

Biotüte: Ihre Meinung ist gefragt!

Ab Anfang Januar wird in großen Teilen der Region die Biotüte eingeführt. Wie finden Sie die freiwillige Alternative zur Tonne? Wie sind Ihre ersten Erfahrungen mit der kompostierbaren Tüte? Oder warum werden Sie sich an dem Trier plus genannten Modell nicht beteiligen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung per E-Mail an:

nachrichten.red@volksfreund.de