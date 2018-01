Wasserstände in Flüssen steigen - Sturm und Starkregen erwartet (Update)

Starke Regenfälle sorgen in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz dafür, dass die Pegel der Flüsse steigen. Das Land setzt auf umfassende Hochwasservorsorge. Der Wetterdienst rechnet am Mittwoch in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Sturm und Starkregen. dpa

(dpa/lrs) - Der Deutsche Wetterdienst hat für Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland vor Orkanböen und Starkregen am Mittwoch gewarnt. Besonders betroffen seien voraussichtlich die südlichen Landesteile, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Bei Gewittern seien Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten um 120 Stundenkilometer möglich. Und auch sonst sei am Mittwoch zumindest mit Sturmböen aus westlichen Richtungen zu rechnen. Hinzu komme kräftiger Regen, es könnten innerhalb von sechs Stunden 20 bis 35 Liter pro Quadratmeter fallen.

Die Wasserstände an Mosel und Rhein steigen nach einem leichten Rückgang an Neujahr in den nächsten Tagen wieder. Im Lauf des Mittwochvormittags sei an der Mosel nach starken Regenfällen ein Wasserstand von 7,50 Metern zu erwarten, sagte Michael Schuhmacher vom Hochwassermeldezentrum in Trier am Dienstag. Mit größeren Schäden sei allerdings nicht zu rechnen. «Erst ab einem Wasserstand von acht Metern wird es kritisch», sagte Schuhmacher. Einige Kreisstraßen im Raum Trier könnten aber überflutet werden.

Auch am Ober- und Mittelrhein werde der Wasserstand in den nächsten Tagen deutlich steigen, sagte Martin Klimmer von der Fachstelle Gewässerkunde der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Mainz. In Koblenz soll demnach bereits an diesem Mittwoch die Meldehöhe von fünf Metern erreicht werden, am Oberrhein sei ein Wasserstand von 6,25 Metern zu erwarten. Ab Mittwochabend könne dort bei starken Regenfällen die Sieben-Meter-Marke überschritten werden, sagte Klimmer.

Das rheinland-pfälzische Umweltministerium setzt auf Vorsorge. Die Bürger müssten sich darauf einstellen, dass die Flüsse Rhein, Mosel, Nahe und Glan in den kommenden Tagen an einigen Orten über die Ufer treten könnten, teilte Ministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Dienstag in Mainz mit. «Ein Katastrophenhochwasser ist nach derzeitigem Stand aber nicht zu erwarten.» Rheinland-Pfalz setze auf eine umfassende Vorsorge. Dazu gehörten Hochwasserschutzkonzepte, die bereits in 300 Ortschaften erstellt worden seien oder derzeit erarbeitet würden.

Die Deutsche Bahn beobachtet die Wetterlage genau, wie ein Sprecher in Frankfurt sagte. Theoretisch seien bei gefährlichen Wetterlagen Geschwindigkeitsreduzierungen bis hin zur Einstellung des Verkehrs möglich. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird das Personal an den betroffenen Bahnhöfen verstärkt. Bundesweit stünden an mehreren Standorten Reparaturtrupps und -fahrzeuge bereit, um Sturmschäden an Oberleitungen zu beseitigen.