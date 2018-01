Wasserstand der Mosel steigt weiter - Schifffahrt eingestellt (Update)

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers die Schifffahrt eingestellt worden. Die Hochwasserlage in Trier spitzt sich weiter zu. Das Hochwassermeldezentrum Mosel rechnet damit, dass der Wasserstand am Donnerstagabend weiter steigt. Dann könnte die Höhe von 7,70 Metern geknackt werden. Auch andernorts wird der Fluss demnach bis zum Abend hin immer mehr Wasser führen. Möglicherweise tritt die Mosel teils auch über das Ufer und überschwemmt etwa Radwege. dpa

Auf der Mosel ist wegen Hochwassers die Schifffahrt eingestellt worden. „Die Mosel ist komplett zu“, sagte der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Koblenz, Tobias Schmidt, am Donnerstag. Die letzten Stauhaltungen Koblenz und Lehmen seien in der vergangenen Nacht geschlossen worden. Im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Trier ist die Schifffahrt bereits am Mittwoch eingestellt worden.

FOTO: Christian Kremer / TV

FOTO: Christian Kremer / TV

Am Pegel Trier lag der Wasserstand am Donnerstag gegen 17 Uhr nach Angaben des Hochwassermeldezentrums bei 7,38 Meter. Bis 22 Uhr wurde mit einem Stand von 7,45 bis 7,55 Meter gerechnet.

FOTO: Winfried Simon / TV

FOTO: Winfried Simon / TV

Bei Zeltingen stand die Mosel gegen 17 Uhr bei 7,60 Meter, in Cochem bei 6,44 Meter. Der Pegel Bollendorf verzeichnete 3,47 Meter.

Der Leiter des Schiffsfahrtsbüros in Trier, Klaus Kürten ging davon aus, dass die Schifffahrt weiter noch gesperrt bleibe. „Ein bis zwei Tage wird das noch dauern“, sagte er. Zwar sinke der Pegelstand in Trier derzeit leicht, werde aber laut Vorhersage erneut steigen. In Trier dürfen Schiffe ab einem Pegelstand von 6,95 Metern nicht mehr fahren. Das sind rund vier Meter mehr als normal.

FOTO: Thomas Frey / dpa