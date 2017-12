später lesen Weihnachtsbaum-Beleuchtung: Batterie führt zu Bombenalarm Teilen

Twittern

Teilen



Nur kurz war der Schreck über einen Bombenalarm beim Weihnachtsmarkt in einem Gewölbekeller im Mosel-Städtchen Traben-Trarbach. Eine Frau hatte die Polizei am Samstagmittag auf einen in ihren Augen verdächtigen Gegenstand aufmerksam gemacht. Die Kiste mit herausführenden Kabeln stand am Eingang von einem der historischen Keller, in denen der Markt jedes Jahr stattfindet. Sofort wurden Teile des Marktes gesperrt, wie die Polizei in Zell berichtete. Beim genaueren Hinsehen stellte sich heraus, dass es sich um eine Batterie zur Beleuchtung eines Weihnachtsbaums handelte und die verdächtigen Kabel lediglich die Lichter mit Strom versorgen sollten. Für die Besucher habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden, versicherte die Polizei. dpa