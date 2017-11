später lesen Weihnachtsbaum hätte es beinahe nicht in Landtag geschafft Teilen

Der diesjährige Weihnachtsbaum für den rheinland-pfälzischen Landtag hätte um ein Haar nicht durch die Türen gepasst. Bestellt gewesen sei ein 3,50 Meter großer Baum, aber der Landkreis Germersheim habe sich nicht an die Vorgaben gehalten, sagte Landtagspräsident Hendrik Hering bei der Übergabe des Baumes am Dienstag. Der Weihnachtsbaum kommt in jedem Jahr aus einer anderen Kommune. dpa