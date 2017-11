später lesen Weihnachtsgnade: 103 Gefangene werden vorzeitig entlassen Teilen

Die Justiz in Rheinland-Pfalz lässt vor Weihnachten Gnade walten und hat 103 Gefangene vorzeitig entlassen. Sie hätten die Gefängnisse am Mittwoch verlassen können, erklärte ein Sprecher des Justizministeriums am Freitag. Zuvor hatte der SWR über die sogenannte Weihnachtsamnestie berichtet. dpa