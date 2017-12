später lesen Weinkönigin trägt ungern die Krone FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Twittern

Teilen



Die deutsche Weinkönigin Katharina Staab (27) will in ihrem Amt nicht als Prinzessin wahrgenommen werden. „Ich trage die Krone nicht besonders gerne“, sagte Staab im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Die Krone berge die Gefahr, dass das Amt ins Lächerliche und Märchenhafte abrutsche. „Ich bin 27. Die Zeiten, wo ich gesagt habe, ich will unbedingt eine Krone auf dem Kopf tragen, sind vorbei.“ Die Krone habe aber den Vorteil, dass sie für die Menschen sehr leicht als Weinkönigin erkennbar werde. „Ich verstehe das Amt immer als Amt, das eine Brücke schlägt zwischen dem Laien und dem Fachmann. Und die Krone senkt einfach die Hürde, dass man angesprochen wird.“ Staab, die aus der Weinregion Nahe stammt, war Ende September zur deutschen Weinkönigin gekürt worden. dpa