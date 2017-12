später lesen Weitere Luchsweibchen ziehen im Pfälzer Wald ein FOTO: Alexander Heinl FOTO: Alexander Heinl Teilen

Der Pfälzerwald bekommt erneut vierbeinigen Zuwachs. Am (morgigen) Freitag soll dort ein Luchsweibchen aus den slowakischen Karpaten freigelassen werden. In der folgenden Woche wird ein weiteres Tier aus der Schweiz dem Weg in die Freiheit folgen. „Wir freuen uns, dass wir im Dezember zwei junge Weibchen für unser Projekt bekommen. Damit besteht die Chance, dass sich die Tiere an der kommenden Paarungszeit beteiligen“, sagte Jochen Krebühl von der Stiftung Natur und Umwelt in Mainz am Donnerstag. dpa