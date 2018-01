später lesen Weitere Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Die Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie erreichen am heutigen Dienstag Rheinland-Pfalz und das Saarland. Mit diversen Aktionen will die IG Metall vor der dritten Runde der Tarifverhandlungen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Am Montag hatte es unter anderem bereits in Hessen Aktionen gegeben. dpa