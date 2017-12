später lesen Wenige Firmenpleiten in Rheinland-Pfalz und Saarland FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Die große Pleitewelle bei Firmen in Rheinland-Pfalz ist auch 2017 ausgeblieben. Gemessen an den Insolvenzen je 10 000 Unternehmen rangiert das Land im Vergleich der Bundesländer mit 46 auf dem dritten Platz, wie die Wirtschaftsauskunftei Creditrefom am Dienstag in Frankfurt mitteilte. dpa