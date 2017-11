später lesen Weniger Menschen bekommen Geld zur Sicherung des Unterhalts FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

Etwa 311 000 Menschen haben Ende 2016 in Rheinland-Pfalz Geld zur Sicherung des grundlegenden Lebensunterhalts vom Staat bekommen. Das waren 1,1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Grund für den Rückgang der sozialen Mindestsicherung seien vor allem abgeschlossene Asylverfahren. dpa