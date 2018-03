Verkehr

Zu unsere Artikel „Dreyer fast doppelt so stark wie Klöckner“:

Wer nichts macht, macht nichts falsch! Dieser Satz gilt für die Arbeit von Frau Dreyer und der gesamten Landesregierung. Es ist erschreckend, wie blass die Regierung ist. Und sie ist miserabel geführt. Zukunftsprojekte werden nur durch Druck der Opposition in Angriff genommen. Was nützt uns die neue Autobahnbrücke über die Mosel bei Zeltingen, wenn die Regierung noch nicht mal die Planung der Weiterführung bis Hahn in Angriff genommen hat?!

Und da gibt es noch viele andere Projekte, die schon lange einen Dornröschenschlaf halten, wie der Lückenschluss der A1 und der Anschluss von Trier nach Luxemburg.

Es wundert mich sehr, dass dies im TV nicht offengelegt wird.

Zeitungen sind dazu da, um die Bürger kritisch zu informieren, aber in den Kommentaren wird lieber auf das erfolgreichste Bundesland geschossen. Sicher ist Söder nicht sehr beliebt, aber ihn mit Trump auf eine Stufe zu stellen ist weit unter der Gürtellinie.

Hanns Schuster, Andel