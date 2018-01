später lesen Wetter in Rheinland-Pfalz wird ruhig bis ungemütlich FOTO: Felix Kästle FOTO: Felix Kästle Teilen

Das Wetter schwankt in Rheinland-Pfalz in den kommenden Tagen von sonnig und trocken hin zu bewölkt, nass und windig. Der Sonntag eignet sich mit Sonnenschein und trockenen Verhältnissen bestens für einen Nachmittagsspaziergang, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Dazu werden vier bis sechs Grad erreicht. dpa