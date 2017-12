später lesen Wetterdienst warnt vor glatten Straßen: Schnee-Wochenende FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Autofahrer im Südwesten müssen sich an diesem Freitag auf rutschige Straßen einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet fast überall in Rheinland-Pfalz und dem Saarland leichte Schneefälle. Während es am Morgen vor allem im Bergland schneit, sinkt die Schneefallgrenze im Laufe des Tages auf 200 bis 300 Meter. Dabei können bis zu drei Zentimeter Neuschnee fallen, wie der DWD am Donnerstag in Offenbach mitteilte. dpa