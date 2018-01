später lesen Wieder mehr Maser-Erkrankungen in Rheinland-Pfalz FOTO: Lukas Schulze FOTO: Lukas Schulze Teilen

Die Zahl der an Masern erkrankten Menschen in Rheinland-Pfalz ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge deutlich gestiegen. 21 Fälle wurden gemeldet, wie aus einer Mitteilung des Robert-Koch-Instituts in Berlin hervorgeht. Dies waren sieben Fälle mehr als im Jahr 2016. dpa