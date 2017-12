Wieder Wochenende mit Regen und Schnee

Kälte, Schnee und Regen: Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht ein ungemütliches Wochenende bevor. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für (den morgigen) Samstag vor allem in höheren Lagen schauerartige Niederschläge voraus, die meist als Schnee fallen. Für tiefere Lagen ist Regen gemeldet. „Auch kurze Gewitter sind möglich“, heißt es vom DWD. Die Temperatur erreicht Werte um 5 Grad, im Bergland um null Grad. Nachts schneit es vereinzelt und die Temperaturen sinken auf null Grad. Autofahrer sollten vorsichtig sein, da Straßenglätte droht. dpa

Am Sonntag ist es in beiden Bundesländern tagsüber stark bewölkt bis bedeckt. Im Bergland kann es noch geringfügige Niederschläge geben, die zumeist als Schnee fallen. Tagsüber steigen die Temperatur auf 4 bis 6 Grad, im Bergland liegen sie bei minus einem bis 3 Grad. Auch die Woche beginnt regnerisch, in höheren Lagen fällt wieder Schnee. Im Laufe des Montags zieht der Niederschlag dann südwärts ab.

Wetterkarte Deutscher Wetterdienst

DWD-Vorhersage für Rheinland-Pfalz