Wilhelm-Hack-Museum stellt „Orphismus“ vor

Mit Bildern von Marc Chagall, Paul Klee und anderen Vertretern der Klassischen Moderne thematisiert das Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen die Frühzeit der abstrakten Malerei. Von diesem Samstag (2. Dezember) an werden 62 Werke gezeigt, unter anderem auch von Sonia und Robert Delaunay, August Macke und Franz Marc. Sie stünden für eine Phase, in der sich die Künstler vom realistischen Gegenstand lösten und zur Abstraktion gelangten, sagte Museumsdirektor René Zechlin zur Vorstellung am Donnerstag. dpa