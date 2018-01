später lesen Winter lässt Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz steigen FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Twittern

Teilen



Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz hat im Dezember aus saisonalen Gründen leicht zugelegt. Offiziell hatten 98 716 Männer und Frauen keine Stelle, das waren 1523 oder 1,6 Prozent mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Saarbrücken mitteilte. Der vom Winter verursachte Anstieg falle aber geringer aus als in den Vorjahren. Die Nachfrage der Betriebe nach Mitarbeitern sei ungebrochen. Die Arbeitslosenquote stieg von 4,4 Prozent im November auf 4,5 Prozent. Ein Jahr zuvor hatte sie bei 4,9 Prozent gelegen. dpa