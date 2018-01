später lesen Winzer ruft zu Demonstration gegen Bürgermeister Held auf FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Twittern

Teilen



Mit einer Demonstration will ein Oppenheimer Winzer den politischen Druck auf Stadtbürgermeister Marcus Held (SPD) erhöhen, gegen den wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird. Sein Aufruf richte sich „nicht gegen die SPD, sondern gegen Stadtbürgermeister Held und das System Held“, sagte Axel Dahlem am Montag in Oppenheim. Zentrale Forderung der am Montag von 16 bis 20 Uhr angemeldeten Versammlung sei der Rücktritt Helds. Mehrere Medien hatten zuvor darüber berichtet. dpa