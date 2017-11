später lesen Wirtschaft in Rheinland-Pfalz: starkes Auslandsgeschäft Teilen

Die rheinland-pfälzische Wirtschaft erwartet laut einer Befragung im kommenden Jahr ein weiterhin starkes Auslandsgeschäft. Ein Drittel der befragten Unternehmen gehen davon aus, in den kommenden zwölf Monaten ihre Ausfuhren steigern zu können. Nur acht Prozent befürchten Rückgänge, wie die Industrie- und Handelskammer (IHK) Trier am Montag mitteilte. „Das anziehende Wachstum der Weltwirtschaft sorgt für gute Geschäfte bei deutschen Unternehmen im Ausland. Davon profitiert natürlich auch die rheinland-pfälzische Wirtschaft“, sagte ein IHK-Sprecher. Die IHK bezieht sich auf den „World Business Outlook“ der deutschen Auslandshandelskammern vom Herbst. Zudem wurden rund 1000 Unternehmen in Rheinland-Pfalz befragt. dpa