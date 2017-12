später lesen Woche vor Weihnachten beginnt in Rhein-Main mit Schneefällen FOTO: Sina Schuldt FOTO: Sina Schuldt Teilen

Zu Beginn der Woche vor Weihnachten droht es noch einmal richtig glatt auf den Straßen zu werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht zum Montag stärkere Schneefälle in der Rhein-Main-Region sowie in den Gegenden südlich und östlich Frankfurts. Im Laufe des Tages soll es zwar schnell wärmer werden und regnen, doch am Morgen könnte eine Schneedecke von bis zu zehn Zentimetern den Pendlern das Leben schwer machen, warnte Meteorologe Marcus Beyer am Samstag. Die Temperaturen schwanken zunächst um den Gefrierpunkt, um dann im Laufe des Tages weiter auf bis zu sechs Grad anzusteigen. dpa