Woche vor Weihnachten beginnt in Rheinland-Pfalz mit Schneefällen

Zu Beginn der Woche vor Weihnachten droht es noch einmal richtig glatt auf den Straßen zu werden. Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Nacht zum Montag stärkere Schneefälle in Rheinland-Pfalz. dpa

Im Laufe des Tages soll es zwar schnell wärmer werden und regnen, doch am Morgen könnte eine Schneedecke von bis zu zehn Zentimetern den Pendlern das Leben schwer machen, warnte Meteorologe Marcus Beyer am Samstag. Die Temperaturen schwanken zunächst um den Gefrierpunkt, um dann im Laufe des Tages weiter auf bis zu sechs Grad anzusteigen.

Für die Weihnachtstage muss der neue Schneefall noch nichts bedeuten, berichtete Beyer. In den Wettermodellen gebe es zwar immer noch Hinweise auf kaltes Winterwetter an Weihnachten. Wahrscheinlicher sei aber, dass es beim grau-braunen Erscheinungsbild im Flachland bleibe. In den Höhenlagen der Mittelgebirge und Alpen sei hingegen die Schneedecke bereits so üppig, dass dort sicher von einer weißen Weihnacht auszugehen sei.

Der Sonntag verläuft in weiten Teilen des Landes ruhig und grau. Im Bergland könne es zu leichten Schneefällen kommen. Die Temperaturen reichen von minus einem Grad im Bergland bis sechs Grad plus im Flachen.

Deutscher Wetterdienst