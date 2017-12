später lesen Wohnhaus und Scheune abgebrannt FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Ein Brand im Landkreis Ahrweiler hat einen Schaden von mehr als 100 000 Euro angerichtet. Ein Wohnhaus brannte ab, wie die Polizei am Montag berichtete. Als die Feuerwehr am Sonntagabend vor Ort eintraf, stand das Haus und eine angrenzende Scheune in der Ortsgemeinde Wershofen bereits in Flammen. Aufmerksame Nachbarn hatten das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte informiert. Das Anwesen ist laut Polizei nicht mehr bewohnbar. Der Bewohner des Hauses, ein älterer Mann, wurde zunächst bei Verwandten untergebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gab es zunächst nicht. dpa