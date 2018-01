Worms bereitet sich auf 34. Rheinland-Pfalz-Tag vor

Der Rheinland-Pfalz-Tag in Worms beginnt zwar erst in fünf Monaten, die Vorbereitungen laufen nach städtischen Angaben aber bereits „auf Hochtouren“. „Bis Ende November konnten sich interessierte Teilnehmer bei der Staatskanzlei und uns melden. Im Januar werden wir uns gemeinsam zusammensetzen, die Bewerbungen sichten und die Standplätze vergeben“, sagte Iris Kühn von der Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms auf Anfrage. Parallel dazu hätten die ersten Vor-Ort-Termine mit den großen Bühnenbetreibern stattgefunden. dpa

Das 34. Landesfest geht vom 1. bis 3. Juni in der rheinhessischen Stadt über die Bühne. Dabei präsentieren sich traditionell Vereine und Verbände, Ministerien und Museen, Blaulicht-Gruppen und Handwerker. Unter anderem beim traditionellen Festumzug wollen viele Kommunen, Organisationen und Initiativen mitmachen. Worms selbst will Themen wie die Nibelungen und die Zeit des Mittelalters in den Vordergrund rücken. Die Kommune rechnet nach früheren Angaben mit mehr als 300 000 Besuchern.

Nach Kühns Angaben gibt es auch Arbeitsgruppen zu den Themen Sicherheit und Verkehr. Deren Planungen hätten „erheblichen Einfluss auf die Verortung der einzelnen Aktionsflächen, Stände und auch auf die Besucherführung“, sagte sie. „Der Zeitplan sieht vor, dass die Flächenplanung bis Ende Februar abgeschlossen ist.“

Der 33. Rheinland-Pfalz-Tag war 2016 in Alzey gefeiert worden. 2017 fiel das Landesfest aus, denn Rheinland-Pfalz hatte den Vorsitz im Bundesrat und lud zum Tag der Deutschen Einheit nach Mainz ein.

