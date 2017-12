später lesen Wunsch an den Nikolaus: „Endlich mal wieder Schnee!“ FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Ein Wunsch erreicht den Nikolaus im saarländischen St. Nikolaus immer häufiger: „Endlich mal wieder Schnee!“ Das lese man zunehmend in den Briefen der Kinder, die an das Nikolauspostamt in dem Ort schrieben, berichtet Sabine Gerecke, Leiterin der Kinderbriefaktion, der Deutschen Presse-Agentur. „Das liegt daran, dass viele richtig viel Schnee gar nicht mehr kennen.“ Manche Kinder wünschten sich auch: „Ein Buch, ein Handy UND Schnee.“ Zumindest den Wunsch nach Schnee erfüllte der Nikolaus schon am Wochenende. dpa