Zahl der antisemitischen Straftaten gesunken

Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist in Rheinland-Pfalz in jüngster Zeit gesunken. Wurden im Jahr 2013 noch 38 solche Straftaten registriert, fiel ihre Zahl in den Jahren darauf auf 25 bis 29. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums in Mainz auf eine am Donnerstag veröffentlichte parlamentarische Anfrage der Grünen-Fraktion hervor. Für dieses Jahr liegen noch keine Zahlen vor. dpa