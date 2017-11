später lesen Zahl der HIV-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz konstant Teilen

Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist zuletzt konstant geblieben. Im Jahr 2016 hätten sich rund 110 Menschen mit HIV infiziert, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Mainz mit. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sind davon 80 Infektionen durch Sex zwischen Männern entstanden. Insgesamt lebten im vergangenen Jahr mehr als 2300 mit HIV infizierte Menschen im Land. dpa