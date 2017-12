später lesen Zahl der Vereine steigt: Unterstützungsangebot geplant FOTO: Ines Klose FOTO: Ines Klose Teilen

Für die zahlreichen Vereine in Rheinland-Pfalz plant die Landesregierung ein Qualifizierungs- und Coachingangebot. Zwar steige ihre Zahl an, dennoch gebe es gerade bei den traditionellen Vereinen oft Probleme, die zeitintensiven Vorstandsposten zu besetzen, sagte Birger Hartnuß von der Leitstelle Ehrenamt und Bürgerbeteiligung in der Staatskanzlei in Mainz. Das Unterstützungsangebot solle den Vereinen helfen, rechtzeitig für Nachwuchs zu sorgen und die Verantwortung auf viele Schultern zu verteilen. dpa