Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Urmitz bei Koblenz mit einem Toten hat die Kripo eine Zigarette als Brandursache ermittelt. Die Polizei teilte am Montag mit, ein technischer Defekt und Fremdeinwirkung könnten ausgeschlossen werden. „Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit war eine brennende Zigarette im Bett des Verstorbenen brandursächlich“, hieß es weiter. Der Sachschaden werde auf rund 50 000 Euro geschätzt. dpa