Zu wenig freie Lehrstellen für Jugendliche

Jeder siebte Bewerber um einen Ausbildungsplatz ist im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz leer ausgegangen. Nach dem am Montag veröffentlichten „Ländermonitor berufliche Bildung“ im Auftrag der Bertelsmann Stiftung kamen 2016 auf 100 Bewerber rechnerisch nur 92 Ausbildungsplätze (Bundesdurchschnitt: 93). Im Vergleich: In Bayern gab es mit 104 Stellen zu 100 Bewerbern ein weitaus besseres Verhältnis, bundesweit lag die Zahl bei 94. dpa