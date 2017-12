später lesen Zuckerrübenernte fast bei Rekordmarke FOTO: Armin Weigel FOTO: Armin Weigel Teilen

Im Gegensatz zu Obstbauern und Winzern wird für die rheinland-pfälzischen Zuckerrübenbauern die Ernte in diesem Jahr besonders ertragreich ausfallen. Die Landwirte rechnen mit 85 Tonnen Rüben je Hektar, sagte Andreas Köhr vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd am Freitag. 2014 war demnach mit 89 Tonnen je Hektar ein Rekord erzielt worden. In diesem Jahr sei nicht nur die Menge, sondern auch der Zuckergehalt sehr zufriedenstellend. dpa