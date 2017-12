später lesen Zusagen von rund 400 Leihgaben für Karl Marx-Ausstellung FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Für die große Ausstellung zum 200. Geburtstag von Karl Marx 2018 in Trier stellen namhafte Museen Exponate bereit: Es gebe Zusagen für rund 400 Leihgaben aus elf Ländern, teilte die Karl Marx-Ausstellungsgesellschaft am Dienstag in Trier mit. Zu den Leihgebern gehörten das Musée d’Orsay in Paris, das Victoria and Albert Museum in London und die Eremitage in Sankt Petersburg. dpa