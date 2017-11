später lesen Zustand der Buchen deutlich verbessert Teilen

Der Anteil der deutlich beschädigten Bäume in Rheinland-Pfalz ist auf 24 Prozent zurückgegangen. Im Vorjahr seien es noch 27 Prozent gewesen, sagte Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) bei der Präsentation des Waldzustandsberichts 2017 am Donnerstag in Mainz. Speziell bei der Buche habe sich der Kronenzustand deutlich verbessert. Die Baumart habe ihre Knospen in diesem Jahr auffallend spät ausgetrieben, sagte Joachim Block von der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft. So hätten die Buchen das Problem des Frosts im Frühjahr umgangen, durch den anderweitig viele Blüten und Knospen erfroren seien. dpa