Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Freinsheim in der Pfalz sind die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Ein 53-Jähriger sei in einer Kurve zwischen Großkarlbach und Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) von der Fahrbahn abgekommen, auf die Gegenspur geraten und dort mit einem anderen Auto kollidiert, berichtete die Polizei. Die 51-Jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie und der 53-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. dpa