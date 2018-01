später lesen Karneval Zweiter Anlauf: Verona Pooth bekommt Kaiser-Augustus-Orden FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Moderatorin und Werbefigur Verona Pooth (49) bekommt nun ihren Orden: Am 13. Januar wird sie mit dem Kaiser-Augustus-Orden der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) ausgezeichnet, den sie eigentlich bereits im Vorjahr erhalten sollte. „Weil sie 2017 aber krank war, wird die Ehrung nun nachgeholt“, sagte ATK-Präsident Andreas Peters am Donnerstag in Trier. Pooth erhalte die mit 5555,55 Euro dotierte Ehrung für ihr soziales Engagement, unter anderem für die SOS-Kinderdörfer. dpa