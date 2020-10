Pandemie : Robert-Koch-Institut stuft Frankreichs Region Grand Est als Risiko-Gebiet ein

Die französische Grenzregion Grand Est, hier mit der Hauptstadt Straßburg, gilt laut RKI nun als Risikogebiet. Foto: dpa-tmn/Deike Uhtenwoldt

Grand Est Als Reaktion auf die steigenden Corona-Zahlen wurde die Lage in der nahen französischen Region nun neu bewertet. Was ändert sich im Alltag an der Grenze?

Von Hélène Maillasson

Es war zwar seit einigen Tagen erwartet worden, nun ist es aber offiziell. Als letzte französische Region gilt Grand Est laut dem Robert-Koch-Institut jetzt auch als Risikogebiet. Grund dafür sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen, die in den vergangenen Tagen rapide gestiegen sind. Auch wenn sich dies noch nicht in den Krankenhäusern auswirkt, hat der „Inzidenzwert“ – die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tage – in allen zehn Départements, aus denen die Region Grand Est besteht, den kritischen Wert von 50 überschritten.

Im Département Moselle (Metz), mit seiner Grenze zum Saarland, lag er am Mittwochabend bei 74. Am höchsten liegt dieser Wert mit jeweils 114 und 96 im Département Meurthe-et-Moselle (Nancy) und im elsässischen Bas-Rhin (Straßburg). In den Großstädten der Region Straßburg, Metz, Nancy und Reims, wo die meisten Fälle gemeldet werden, wurde aus diesem Grund bereits im September die Maskenpflicht auf die gesamte Innenstadt ausgeweitet. Bisher sind diese Städte aber nicht von der nächtlichen Ausgangssperre betroffen, die Frankreichs Präsident Macron am Mittwochabend ankündigte. Denn in den Kliniken der Region Grand Est ist die Lage noch unter Kontrolle. Dort ist jedes zehnte Intensivbett mit einem Covid-Patienten belegt. Zum Vergleich ist es landesweit fast jedes drittes Bett, in manchen besonders betroffenen Regionen wie in Paris stellen die Corona-Patienten 40 Prozent der Fälle auf den Intensivstationen.