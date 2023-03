Musikfestival Tagestickets für Rocco del Schlacko ab sofort erhältlich – Begrenztes Kontingent

Mit einer Mischung aus Pop, Rock und Hip-Hop geht der letzte Tag des größten saarländischen Musikfestivals an den Start. Die Chemnitzer Popband Blond und die Indie-Rocker Kaffkiez und From Fall To Spring drehen am Samstag auf. Letztere waren auch in der deutschen Vorauswahl für den Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon. Dazu gesellt sich der Deutsch-Rapper Disarstar.