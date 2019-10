Serie: Hauptsache gesund : Schmerzt der Rücken, ist Bewegung das A und O

Trier Das Kreuz mit dem Kreuz: Was der Trierer Orthopäde Peter Krapf Betroffenen rät und mit welchen Mythen er aufräumt.

(red) Geht es um degenerative Erkrankungen, Verletzungen, Tumoren oder Infektionen der Wirbelsäule, bietet in der Region Trier das Wirbelsäulenzentrum des Brüderkrankenhauses höchste Versorgung. Die Einrichtung, in der drei medizinische Fachabteilungen der Klinik ihre Erfahrung bündeln, ist nun von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) als erstes Wirbelsäulenzentrum der Maximalversorgung in Rheinland-Pfalz zertifiziert worden. „Gerade die ländliche Lage Triers mit einem Einzugsgebiet von rund 100 Kilometern Abstand zu größeren universitären Kliniken macht es erforderlich, dass unser Krankenhaus schwerste Verletzungsfolgen und akut bedrohliche Situationen wie Infektionen oder Tumorbefall der Wirbelsäule mit drohender Querschnittssymptomatik auf höchstem Niveau rund um die Uhr versorgen kann“, erklärt der Neurochirurg Oberarzt Andy Ottenbacher, der Ärztliche Zentrumskoordinator. 1024 Operationen gab es beim Wirbelsäulenzentrum im vergangenen Jahr, die meisten Eingriffe wegen Bandscheibenvorfällen und verengten Wirbelkanälen.

Die Zahl von Menschen mit Rückenbeschwerden ist förmlich explodiert. Gaben bei einer DAK-Studie im Jahr 2003 noch 55 Prozent der bundesweit befragten Versicherten an, innerhalb der letzten zwölf Monate Rückenschmerzen gehabt zu haben, waren es 2017 schon 75 Prozent. „Unser heutiger moderner Lebensstil ist durch Bewegungsmangel gekennzeichnet, Bürojobs nehmen stetig zu, wir verbringen mehr Zeit sitzend, als uns guttut“, moniert Krapf. Aber auch Übergewicht und Stress förderten das Leiden. „Rückenschmerzen gehören in Deutschland zu den häufigsten Schmerzen überhaupt. Nur weniger als 20 Prozent der Menschen bleiben hierzulande zeitlebens von Rückenschmerzen verschont, 50 Prozent leiden hin und wieder daran, 30 Prozent haben chronische Schmerzen“, sagt der Trierer Orthopäde. Wann sind Rückenschmerzen chronisch?

Mega-Militärparade in Peking : Schwere Unruhen in Hongkong überschatten Nationalfeiertag

CO2-Preis plus X: Wie Berlin das Klimapaket finanzieren will

Zertifikatehandel und Co. : CO2-Preis plus X: Wie Berlin das Klimapaket finanzieren will

Wärme und Bewegung können Schmerz lindern. Krapf empfiehlt Rückenschwimmen und Radfahren – allerdings nicht mit dem Rennrad oder dem Mountainbike. „Man sollte dabei auch nicht mehr als 30 Grad nach vorne geneigt sein“, meint der Mediziner. Auch mehrere Spaziergänge von fünf bis 15 Minuten am Tag können bei unkomplizierten Rückenschmerzen helfen, heißt es vom Verein „Aktion gesunder Rücken“. Dieser regt auch an, Besorgungen öfter zu Fuß als mit dem Auto zu erledigen, Treppen statt Aufzug zu nutzen und bei Wartezeiten wie an der Supermarktkasse mal die Wirbelsäule zu strecken oder die Muskulatur zu dehnen. .Ist die Wirbelsäule bereits lädiert, helfe Krafttraining mit modernen Geräten und unter der Aufsicht ausgebildeter Trainer dabei, Muskeln aufzubauen und den Körper zu stabilisieren. „Betroffene sollten die Belastung dabei bei jedem Training steigern“, rät Krapf. Auch gesunder Schlaf beuge Rückenproblemen vor. Der Orthopäde rät zu einem Bettsystem, bei dem Unterfederung und Matratze aufeinander abgestimmt sind. Ein circa 30 Zentimeter langes, verstellbares Kopfteil trage dazu bei, Verspannungen und Nackenschmerzen zu lindern.

Ideal sei es, die Arbeit mit 50 Prozent Sitzen, 25 Prozent Stehen und 25 Prozent Gehen zu verbringen, sagt Krapf. Der Orthopäde schlägt höhenverstellbare Arbeitstische vor und Bürostühle, die dynamisches Sitzen ermöglichten. Der Verein „Aktion gesunder Rücken“ animiert dazu, mehr Bewegung in den Arbeitstag einfließen zu lassen: Kurzbesprechungen ließen sich am Stehpult erledigen. Statt dem Kollegen am Ende des Flurs eine E-Mail zu schicken, könne man auch einfach zu ihm gehen. Jörn Simon, Landeschef der Techniker Krankenkasse, reicht das nicht aus. Beschäftigte, die unter hohem Stress leiden, hätten überdurchschnittlich oft Rückenschmerzen und Verspannungen, warnt er und sieht Arbeitgeber in der Pflicht: „Um den Beschäftigten den Rücken zu stärken, braucht es nicht nur rückengerechte Stühle und höhenverstellbare Schreibtische, sondern eine nachhaltige Stressprävention“, fordert Simon. Dabei müsse es auch um Themen wie Informationsflut, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die ständige Erreichbarkeit gehen.