Straßenverkehr : Rücksichtslos hinterm Steuer

Trier Hat das rücksichtslose Verhalten im Straßenverkehr zugenommen? Eine Statistik darüber gibt es nicht. Doch viele Autofahrer sprechen von einem Sittenverfall auf den Straßen.

Der Trierer Verkehrspsychologe Richard Tank warnt allerdings vor einer Dramatisierung. Man könne nicht allgemein von einer Verrohung der Gesellschaft reden. Zwar werde oft bei Verkehrsdelikten Aggressivität unterstellt, dabei werde aber nicht berücksichtigt, dass ein solches Verhalten durch Stress verursacht oder Folge einer Fehleinschätzung sein könne, sagt Tank. Beim Straftatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr werde nicht unterschieden zwischen Unachtsamkeit und Vorsatz, so der Psychologe.

Am besten, so rät, der ADAC, man bestehe nicht immer auf seinem Recht. Rücksichtsvolles Verhalten zahle sich mittelfristig aus.

Wenn man sich in die Lage anderer hineinversetze und Verständnis für sie entwickeln könne, falle es einem leichter, auch im Straßenverkehr Rücksicht zu nehmen. Wer auf der Straße Ärger, Stress oder Wut in sich aufsteigen fühle, könne sich laut sagen: „Ich lasse mich nicht provozieren. Ich lasse mich von anderen nicht zu riskantem Verhalten bewegen.“

Obwohl sich in den vergangenen Tagen die Meldungen häufen, in denen die Polizei in der Region von gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr oder riskanten Überholmanövern berichtet, gibt es keine Statistik darüber, ob die Rücksichtslosigkeit im Verkehr zugenommen hat oder nicht. Dieses Kriterium werde nicht als Unfallursache erfasst, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Allerdings sei bei 77 Unfällen in diesem Jahr „fehlerhaftes“ Überholen Unfallursache gewesen. Unklar ist aber, ob der Grund dafür Unachtsamkeit oder eben Absicht gewesen war. Rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr ist nicht neu. Bereits 1959 begann der ADAC eine Kampagne für mehr Respekt auf den Straßen. Vorbildliche Autofahrer wurden als „Kavalier der Straße“ ausgezeichnet.