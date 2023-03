Energie Nicht vorschnell die Heizung austauschen!

Trier · Von 2024 an sollen laut der Bundesregierung neue Heizungen mit 65 Prozent erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen, Biomasseheizungen oder Fernwärme betrieben werden. Doch viele Menschen sind verunsichert. Die Verbraucherzentrale warnt Hausbesitzer vor voreiligen Schlüssen. Und was sie rät und was die Installateurbranche zu den Plänen sagt.

26.03.2023, 14:45 Uhr

Wärmepumpen sind derzeit gefragt. Immerhin will die Bundesregierung die neuen Geräte bald stärker vorschreiben. Doch eine Heizung sollte man nicht vorschnell tauschen, raten Experten. Foto: dpa/Silas Stein

Warum soll ich meine Heizung tauschen, wenn sie doch gut funktioniert? Ab wann gibt es welche Pflicht und welche Technik gilt? Was ist wirtschaftlich? Was ist ,wenn ich nicht rechtzeitig einen 1:1-Tausch vornehme, aber den Auftrag noch 2023 erteilt habe? Täglich erreichen Hans Weinreuter, Fachbereichsleiter Energie und Bauen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz zwischen fünf und zehn solcher Anfragen per Telefon oder Mail. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer seien verunsichert und wollten nun noch schnell ihre Heizung austauschen. „Wenn kein akuter Handlungsbedarf besteht, sollte man die endgültige Fassung des Gebäudeenergiegesetzes abwarten“, sagt er.