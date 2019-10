Literatur : Saša Stanišić erhält den Deutschen Buchpreis

Frankfurt/Main «Herkunft» ist der beste Roman des Jahres. Das hat die Jury für den Deutschen Buchpreis entschieden. Der aus Bosnien stammende Autor wird damit schon zum zweiten Mal prominent geehrt. Dass er in Deutschland bleiben durfte, war Zufall - wie jede Herkunft.

