Fall war bei Aktenzeichen XY : Angler findet Auto von vermisster Frau in Saarbrücker Weiher – Leiche geborgen

Update Saarbrücken Ein Angler hat am Samstag in einem Weiher in Saarbrücken ein Auto entdeckt, das einer seit Dezember 2014 vermissten Frau gehört. Der Fall war 2016 bei Aktenzeichen XY...ungelöst.

Von Niklas Folz und Laura Weidig

In einem Weiher in Saarbrücken hat ein Angler das Auto einer vermissten Frau aus Dudweiler entdeckt. Die Polizei identifizierte den Wagen anhand des Kennzeichens. In dem Auto fanden Polizeitaucher eine weibliche Leiche.

Fahrzeug gehört einer vermissten Frau aus Dudweiler

Die technische Einsatzeinheit der saarländischen Bereitschaftspolizei barg noch am Samstag das Fahrzeug, das zwischenzeitlich auch kriminaltechnisch untersucht worden ist. Anhand der noch am Fahrzeug befindlichen Kennzeichen stellte sich schnell heraus, dass es sich um das Fahrzeug einer Frau aus Saarbrücken-Dudweiler handelt, die seit Ende Dezember 2014 vermisst wurde.

Der Fall der damals 59 Jahre alten Frau wurde auch am 10. Februar 2016 in der Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" gezeigt. Trotz vieler Hinweise, die nach der Sendung eingingen, konnte der Verbleib der Frau nicht geklärt werden.

In einer für den kommenden Dienstag angesetzten Obduktion sollen die Identität der Toten geklärt und die Todesursache festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Fall hatte über das Saarland hinaus Schlagzeilen gemacht

Das mysteriöse Verschwinden der 59-jährigen Roswitha S. hatte lange Zeit Schlagzeilen gemacht. Sie verschwand im Dezember 2014 unter mysteriösen Umständen. Zusammen mit ihrem Mann ging die Dudweilerin am 26. Dezember abends schlafen. Als ihr Mann in der Nacht aufwachte, war sie verschwunden – ebenso wie das Auto. Persönliche Gegenstände nahm sie nicht mit. Handtasche, Geldbeutel und alle Karten samt Personalausweis sowie das Mobiltelefon der Frau blieben im Haus liegen.

Die seit damals vermisste Frau hatte als Wirtin gearbeitet, war im ganzen Stadtteil bekannt. In der Sendung Aktenzeichen XY ging es damals auch besonders um ihr Auto – einen blauen Dacia Logan mit auffälligem Schaden, der jetzt über acht Jahre nach dem Verschwinden wiedergefunden wurde.

Für Hinweise war damals eine Belohnung von 4000 Euro ausgesetzt worden

Die Kriminalpolizei hatte nach dem Verschwinden umfangreiche Ermittlungen durchgeführt, wie Susanne Groß vom Landeskriminalamt (LKA) 2016 in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY erklärte. So hätten die Beamten nicht nur Freunde, Familie und Arbeitskollegen der Vermissten befragt, sondern auch Parkplätze und Parkhäuser im gesamten Saarland überprüft und Waldgebiete abgeflogen, in denen Roswitha S. regelmäßig mit ihren Hunden unterwegs gewesen sei.