Verfassungsrichter spricht Klartext als „Privatmann“ Dieser Auftritt von Ex-Ministerpräsident Müller dürfte Karlsruhe gar nicht gefallen

An diesem Maßstab gemessen war die Rede, die Müller am Donnerstagabend bei einem CDU-Empfang im Bürgerhaus von Merzig-Besseringen hielt, allerdings äußerst grenzwertig. Was Müller gar nicht bestritt: „Wenn es im Folgenden passieren sollte, dass ich mich nicht in der gebotenen Weise zurückhalte, dann schreiben Sie es bitte nicht auf das Konto des Bundesverfassungsgerichts, sondern auf das Konto des Staatsbürgers, des alten Landesvorsitzenden, des Ministerpräsidenten a.D. Peter Müller“, so leitete der 67-Jährige seinen Vortrag ein.