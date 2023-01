Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis : Augenzeugen berichten: „Erst der Knall, dann schossen die Flammen lichterloh gen Himmel“ (mit Bildern und Videos)

Lisdorf Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter herrschte in Saarlouis am Freitag der Ausnahmezustand. Mehrere Anwohner berichten vom Vorfall.

Acht Stunden ist der bewaffnete Überfall auf einen Geldtransporter in Saarlouis-Picard nun schon her. Trotzdem herrscht gegen 16 Uhr in der Überherrner Straße und an der Ecke zur Neuen-Welt-Straße noch emsiges Treiben. Unzählige Autos schleichen am Ort des Überfalls vorbei, die Fahrer versuchen, einen Blick auf den ausgebrannten Transporter zu erhaschen. Dem hat die Polizei jedoch einen Riegel vorgeschoben und einen dunkelblauen Transporter so quer gestellt, dass Schaulustige es schwer haben, etwas zu sehen. Währenddessen stellen mehrere Beamte noch immer Spuren sicher. Auch am Nachmittag kehrt keine Ruhe ein.

Kriminelle rammten Geldtransporter mit einem Kleinwagen in Saarlouis

Mit der war es am Freitagmorgen in der Neue-Welt-Straße auch vorbei. Dort hatten Kriminelle gegen 8 Uhr einen Geldtransporter abgepasst und ihn mit einem Kleinwagen gerammt. Wie ein Augenzeuge der SZ berichtete, hätten die Täter den Geldtransporter vorne mit Keilen an den Reifen am Wegfahren gehindert. Danach schoben sie unter das Heck des Fahrzeugs einen Sprengsatz, der Sekunden später explodierte.

Das hat auch Ulli Gassen zu Hause gehört. „Ich war gerade im Bad, als ich kurz vor 8 Uhr einen lauten Knall hörte“, schildert der Anwohner. Er ist am Nachmittag noch einmal unterwegs, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Ich dachte zuerst, es wäre was auf der Hütte passiert.“ Als er jedoch das Dachfenster öffnete, habe er aus dieser Richtung nichts Verdächtiges gesehen. „So was habe ich in meinem Leben noch nicht gehört“, sagt Gassen und seine Frau Gabi ergänzt, auch Schüsse gehört zu haben.

Augenzeugen berichten vom Überfall auf Geldtransporter in Saarlouis

Schon am Morgen herrschte viel Trubel in der Nähe des Überfalls. Mehrere Menschen standen auf der gegenüber liegenden Straßenseite zur Überherrner Straße und verfolgten das Geschehen, darunter auch Anne Hubrig, die sich dort mit mehreren Anwohnerinnen unterhielt. Sie schilderte, ebenfalls kurz vor 8 Uhr einen Knall gehört zu haben. Als sie nach draußen ging, um sich das anzusehen, habe sie pechschwarzen Rauch gesehen und Flammen, die lichterloh gen Himmel loderten.

„So was habe ich noch nicht erlebt“

„So was habe ich noch nicht erlebt“, erzählte Hubrig im Gespräch mit der SZ. „Ich habe gesehen, wie Autos gebrannt haben und wie sehr viel Polizei umhergefahren ist.“ Auch zwei Krankenwagen hatte sie gesehen, die weggefahren sind. Wie die Polizei später bestätigte, sind sowohl ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma als auch ein Polizist verletzt worden.